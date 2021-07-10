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МЧС доложило о локализации большинства очагов пожаров в Челябинской области

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:29
Происшествия
МЧС доложило о локализации большинства очагов пожаров в Челябинской области
pixabay.com

Челябинск, 10 июля. Представители МЧС доложили о локализации большинства очагов пожаров в Челябинской области.

Информацией о стабилизации ситуации практически на всех участках борьбы с лесными пожарами в регионе поделился заместитель главы МЧС России Илья Денисов.

Как стало известно, в настоящий момент на территории Челябинской области действуют пять очагов природного пожара. Общая площадь горящего участка составляет порядка 20 га. По словам Денисова, ситуация в регионе находится под контролем.

Ранее стало известно, что на пожаре в Челябинской области погиб пенсионер. Тело мужчины было найдено в поселке Джабык Карталинского района, сообщало URA.RU.

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мчс челябинская область локализация природные пожары
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