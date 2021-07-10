Площадь природного пожара в Челябинской области возросла до 20 га

Челябинск, 10 июля. Пройденная огнем площадь в Челябинской области составляет 14 тыс. га леса. Площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га.

Такое распространение считалось суммарно по очагам пожара в нескольких населенных пунктах региона. В районе села Париж — 4 га, у населенного пункта Михайловка —7 га, Кизилчилик — 6 га и в направлении Запасное и Ясной поляны — 3 га.

Метеорологи дали прогноз о распространении возгорания. В области сохранится жаркая погода с высокой температурой. Порывы ветра в регионе не такие сильные, как были накануне. Осадков не ожидается в ближайшее время.

В Челябинской области от лесных пожаров пострадали 18 человек, сообщал сайт 360tv.ru. Люди жалуются на стресс, давление и воспаление глаз из-за задымления.