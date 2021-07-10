Лесники пытаются защитить Карталинский район под Челябинском от огня

Челябинск, 10 июля. Сотрудники МЧС и лесники делают все возможное, чтобы не допустить возгорания в населенных пунктах. В настоящее время там развилась сложная ситуация из-за лесных пожаров.

Сейчас угрозы распространения огня нет. Эвакуация людей не проходит. Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить перехода огня на жилые строения, сообщает источник ФАН.

Площадь природных пожаров в Челябинской области выросла до 14 тыс. га. По решению губернатора Алексея Текслера в регионе введен режим ЧС. Уже эвакуировано два поселка, в одном из них сгорело более 60 домов.