Метеорологи поделились прогнозами по распространению огня в Челябинской области

Челябинск, 10 июля. Метеорологи рассказали о погоде в Челябинской области и дали прогнозы по распространению огня в регионе.

В области сохранится жаркая погода с высокой температурой. Порывы ветра в регионе не такие сильные, как были накануне. Осадков не ожидается еще долгое время.

В трех районах Челябинской области распространились лесные пожары. Общая площадь возгорания увеличилась до 14 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.

Уже эвакуировали людей из двух поселков. В одном из них сгорело более 60 домов. На борьбу с огнем в область направили самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8, сообщал ФАН.