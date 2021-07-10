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Метеорологи поделились прогнозами по распространению огня в Челябинской области
Происшествия
Метеорологи поделились прогнозами по распространению огня в Челябинской области
pixabay.com

Челябинск, 10 июля. Метеорологи рассказали о погоде в Челябинской области и дали прогнозы по распространению огня в регионе.

В области сохранится жаркая погода с высокой температурой. Порывы ветра в регионе не такие сильные, как были накануне. Осадков не ожидается еще долгое время.

В трех районах Челябинской области распространились лесные пожары. Общая площадь возгорания увеличилась до 14 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.

Уже эвакуировали людей из двух поселков. В одном из них сгорело более 60 домов. На борьбу с огнем в область направили самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8, сообщал ФАН.

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погода челябинск пожары
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