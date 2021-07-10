Два самолета и вертолет привлекли к тушению лесных пожаров в Челябинской области

Челябинск, 10 июля. Спасатели привлекли сразу три авиаборта к тушению мощных лесных пожаров, которые в настоящее время полыхают в Челябинской области.

Речь идет о самолетах Ил-76, Бе-200 и вертолете Ми-8. Что касается личного состава МЧС, задействованного на ликвидации пожаров, то с разбушевавшейся стихией борются более 600 человек. Кроме того, привлечены сразу 142 единицы спецтехники и четыре пожарных поезда.

В пресс-службе МЧС России напомнили, что пожары сегодня полыхают сразу в трех районах челябинского региона. Как сообщает ТАСС, по состоянию на 06:00 (по Москве) общая площадь возгорания увеличилась до 14 тысяч гектаров. Глава области Алексей Текслер принял решение ввести режим ЧС. К настоящему моменту была проведена полная эвакуация двух поселков, в одном из которых полностью сгорели 60 домов.