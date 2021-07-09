Лесные пожары под Челябинском дошли до поселка Запасное

Челябинск, 9 июля. Мощные лесные пожары охватили Челябинскую область. Огонь уже достиг поселка Запасное, загорелись три дома, идет эвакуация, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Незадолго до этого пламя добралось до поселка Джабык и охватило 63 постройки, 40 из них — жилые дома. К этому моменту спасатели уже успели вывезти часть населения в безопасное место.

Ситуация с пожарами становится хуже с каждым часом. Ранее сообщалось, что площадь возгорания в Карталинском районе области увеличилась с 450 гектаров до 2,8 тыс., а в Нагайбакском районе — с 1000 до 2000 гектаров. В тушении задействована авиация.