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Лесные пожары под Челябинском дошли до поселка Запасное

  /   Обновлено: 09 июля 2021 17:36
Происшествия
Лесные пожары под Челябинском дошли до поселка Запасное
pixabay.com

Челябинск, 9 июля. Мощные лесные пожары охватили Челябинскую область. Огонь уже достиг поселка Запасное, загорелись три дома, идет эвакуация, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Незадолго до этого пламя добралось до поселка Джабык и охватило 63 постройки, 40 из них — жилые дома. К этому моменту спасатели уже успели вывезти часть населения в безопасное место.

Ситуация с пожарами становится хуже с каждым часом. Ранее сообщалось, что площадь возгорания в Карталинском районе области увеличилась с 450 гектаров до 2,8 тыс., а в Нагайбакском районе — с 1000 до 2000 гектаров. В тушении задействована авиация.

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челябинская область пожары лес
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