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Жителей челябинского поселка эвакуируют из-за угрозы распространения пожара
Происшествия
Жителей челябинского поселка эвакуируют из-за угрозы распространения пожара
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Челябинск, 9 июля. Спасатели эвакуируют жителей поселка Джабык из-за угрозы распространения природного пожара, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Людей вывозят на двух автобусах ПАЗ. Всего в населенном пункте проживают 738 человек, 215 из них — несовершеннолетние.

Незадолго до этого эвакуацию провели в детском лагере «Родничок» — его покинули 118 ребят и 22 сотрудника. Кроме того, из населенных пунктов Запасный и Дуванкуль вывезли 49 граждан. Позднее жители Дуванкуля смогли вернуться домой, так как угроза перехода огня была устранена.

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челябинская область пожары эвакуация
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