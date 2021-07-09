Жителей челябинского поселка эвакуируют из-за угрозы распространения пожара

Челябинск, 9 июля. Спасатели эвакуируют жителей поселка Джабык из-за угрозы распространения природного пожара, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Людей вывозят на двух автобусах ПАЗ. Всего в населенном пункте проживают 738 человек, 215 из них — несовершеннолетние.

Незадолго до этого эвакуацию провели в детском лагере «Родничок» — его покинули 118 ребят и 22 сотрудника. Кроме того, из населенных пунктов Запасный и Дуванкуль вывезли 49 граждан. Позднее жители Дуванкуля смогли вернуться домой, так как угроза перехода огня была устранена.