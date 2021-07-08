Авиацию МЧС направили в охваченные лесным пожаром районы Челябинской области

Челябинск, 8 июля. Лесные пожары угрожают трем населенным пунктам в Челябинской области. Для защиты жилых домов от огня направили авиацию МЧС России.

Самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8 вылетели в направлении Новокаолинового, Запасного и Джабыка. Быстрому распространению огня способствует жаркая и сухая погода. МЧС уже удалось спасти населенные пункты Дуванкуль и Увелка.

«На территории Челябинской области сложилась сложная обстановка с природными пожарами в трех муниципальных районах — Увельском, Карталинском и Нагайбакском», — сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар бушует на юге области, в Карталинском районе. Жители поселка Запасное вместе с сотрудниками экстренных служб защищают деревню от огня, они на тракторах опахали близлежащие поля, передает «Царьград».

Сотрудники МЧС России борются с природными пожарами и в Якутии. Они пытаются не допустить распространение огня на территориях населенных пунктов.