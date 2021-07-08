Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 00:10
00:07
Весь мир
Парламент Косово проголосовал за обвинение сербов в геноциде в Сребренице
00:00
Шоу-бизнес
Моргенштерн в трусах позвал возлюбленную замуж
23:48
Политика
Байден: Вашингтон сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле
23:41
Армия
Российский Су-27 проследовал за самолетом-разведчиком ВВС Франции над Балтикой
23:33
Происшествия
Двое подростков попали под колеса BMW на востоке Москвы
23:27
Происшествия
Молодой отец с коляской на гироскутере устроил форсаж на улицах Петербурга
23:20
Происшествия
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон»
23:17
Общество
Певец Мэрилин Мэнсон явился в полицию с повинной
23:13
Общество
Мясников ответил советским анекдотом на указание отказаться от интима после вакцинации
23:10
Общество
Жителей Москвы ожидает самый засушливый и жаркий июль за последние 55 лет
Все новости

Авиацию МЧС направили в охваченные лесным пожаром районы Челябинской области

  /   Обновлено: 08 июля 2021 22:48
Происшествия
Авиацию МЧС направили в охваченные лесным пожаром районы Челябинской области
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Челябинск, 8 июля. Лесные пожары угрожают трем населенным пунктам в Челябинской области. Для защиты жилых домов от огня направили авиацию МЧС России.

Самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8 вылетели в направлении Новокаолинового, Запасного и Джабыка. Быстрому распространению огня способствует жаркая и сухая погода. МЧС уже удалось спасти населенные пункты Дуванкуль и Увелка.

«На территории Челябинской области сложилась сложная обстановка с природными пожарами в трех муниципальных районах Увельском, Карталинском и Нагайбакском», сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар бушует на юге области, в Карталинском районе. Жители поселка Запасное вместе с сотрудниками экстренных служб защищают деревню от огня, они на тракторах опахали близлежащие поля, передает «Царьград».

Сотрудники МЧС России борются с природными пожарами и в Якутии. Они пытаются не допустить распространение огня на территориях населенных пунктов.

Вернуться назад

лесной пожар тушение авиация мчс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru