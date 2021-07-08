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Неделю звезд хоккея 2022 года проведут в Челябинске

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:33
Спорт
Неделю звезд хоккея 2022 года проведут в Челябинске
pixabay.com  /  soerli

Челябинск, 8 июля. Челябинск примет матчи Недели звезд хоккея в 2022 году. Соответствующее соглашение подписали президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинская область станет пятым регионом, где проведут Неделю звезд хоккея. Текслер напомнил, что в 2013 году Челябинск уже принимал это спортивное мероприятие. Сезон того года в итоге стал достаточно успешным для местного хоккейного клуба «Трактор».

«В нашем регионе любят и ценят хоккей», — отметил губернатор.

На проведение Недели звезд хоккея также претендовали Красноярск, Магнитогорск, Ярославль и другие города. Представители КХЛ оценивали кандидатов по 32 параметрам, в том числе по уровню инфраструктуры, пишет «Челябинск сегодня».

Международная федерация хоккея представила рейтинг сборных-команд по завершению финального матча чемпионата мира. Российская команда оказалась на третьем месте.

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хоккей челябинск спорт
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