Индийский врач бесплатно делает пластические операции победившим рак пациентам

Челябинск, 8 июля. Индийский врач-онколог доктор Сома сам трижды перенес онкологию и благодарен за свое спасение российским врачам. В память об этом он делает бесплатные операции.

Глава Европейской федерации онкологии индийский доктор Сомасундарам Субраманиан имеет давние связи с Россией. Он учился здесь и живет уже более 30 лет. Несмотря на то, что доктор Сома всю жизнь занимается онкологией, сам он трижды становился пациентом российских врачей-онкологов.

Его узкая специализация как врача – рак шеи и горла. Эта болезнь сильно портит внешний вид человека, поэтому индийский доктор дополнительно освоил пластическую хирургию в этой области. Теперь он сам делает пластические операции своим пациентам.

В благодарность и в знак памяти за собственное исцеление он каждый год приезжает в паломнический центр Дивеево в Нижегородской области и оперирует в местной клинике тех, кто не может оплатить лечение, передает «Южноуральская панорама«.

Людям, имеющим онкологическое заболевание, в Приморье оказывают помощь местные власти. Малоимущим гражданам оплатят проезд на лечение за счет краевого бюджета.