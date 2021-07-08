Инженер и механик челябинского депо «погорели» на крупном воровстве масла

Челябинск, 8 июля. Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении инженера и механика. Они обвиняются в крупной растрате и мошенничестве.

Оба фигуранта являются работниками управления сервисного локомотивного депо. Они оформили документы на получение товарно-материальных ценностей, после чего самовольно вывезли с территории организации 30 тонн масла. Оно предназначалось для подвижного железнодорожного состава.

Кроме того, один из обвиняемых ввел в заблуждение подчиненных и вывез еще десять тонн этого вида ГСМ. Организации был нанесен ущерб на 2 миллиона рублей.