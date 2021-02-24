Росгвардейцы помогли оказавшимся в снежном плену автомобилистам

Москва, 24 февраля. Бойцы Росгвардии спасли автомобилистов, оказавшихся в плену стихии из-за сильнейшего снегопада в Челябинской области. Замерзших водителей отпаивали теплым чаем.

В Челябинской области уже второй день бушует стихия: на регион обрушился сильнейший снегопад, перекрывший дороги. Некоторые автомобилисты буквально оказались в снежном плену.

Как только появились сообщения о том, что трасса Магнитогорск — Челябинск закрыта из-за сильнейших снежных заносов, начальник областного управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Ясинский поручил своим сотрудникам отправить на помощь автомобилистам личный состав спецподразделения и служебную технику.

На базе служебного КамАЗа был организован пункт обогрева с чаем и одеялами. Бойцы ОМОН помогли выбраться из заносов трем легковым и двум большегрузам. Водителей и их пассажиров направили в пункты временного размещения, которые были организованы в ближайших школах.

Росгвардейцам помогали также спасатели регионального управления МЧС.