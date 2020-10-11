Авиарейс из Челябинска вернули в аэропорт после взлета

Челябинск, 11 октября. Пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Челябинска в Симферополь, вернулся в аэропорт вылета. Такое решение через 13 минут после взлета принял командир самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, передает ТАСС.

«Посадка благополучная. На рейс зарегистрировано 52 пассажира, из них шестеро детей. Проводится проверка безопасности полетов по факту возврата в аэропорт Челябинска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на место выехал транспортный прокурор. В региональном Следкоме уточнили, что у самолета Airbus А-320, по предварительным данным, произошел сбой электронного оборудования. Следователи также начали свою проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что первые шаги по созданию новой дальневосточной авиакомпании уже делаются. Регионы поддержали заключение протокола о создании нового транспортного объединения, которое должно появиться по поручению президента РФ Владимира Путина, передает deita.ru.