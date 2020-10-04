Челябинск, 4 октября. Пьяная жительница Челябинской области на автомобиле сбила троих детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось в субботу в одной из челябинских деревень. Катающихся на скутере детей сбила женщина, севшая за руль в нетрезвом виде. В результате ДТП один ребенок погиб, двое госпитализированы в больницу.

«В деревне Бутырки Чебаркульского района произошло ДТП с участием скутера, которым управлял девятилетний мальчик, и автомобилем ВАЗ-2110. В результате столкновения ребенок погиб. Еще двое несовершеннолетних, среди них 2017 года рождения, доставлены в больницу», — отмечает представитель МВД.

Водитель ВАЗа с места происшествия скрылся, но его быстро обнаружили. Им оказалась местная жительница 1991 года рождения. Женщина не имела права управления транспортным средством, кроме того, по результатам медэкспертизы выяснилось, что на момент происшествия она была в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы проверки по ДТП переданы в Следственный комитет по региону.

«Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также проверено исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения», — уточнили в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что по факту нарушения правил дорожного движения и управления транспортным средством следственным отделом возбуждено уголовное дело.