С карты челябинца сняли деньги за поездку на скорости 3000 км/ч

Челябинск, 28 августа. Мужчина из Челябинска лишился почти восьми тысяч рублей, которые сервис «Яндекс.Такси» списал у него за якобы поездки по Волгограду на скорости 3000 км/ч.

Мужчина рассказал, что ночью с его карты, привязанной к аккаунту «Яндекс.Такси», списали порядка восьми тысяч рублей за три поездки по Волгограду.

«Я заблокировал карту и обратился в службу поддержки «Яндекс.Такси» с просьбой вернуть мне деньги», — пояснил пострадавший.

По его словам, представители сервиса пообещали разобраться в ситуации и дать официальный ответ в течение суток. Мужчина подчеркнул, что передвигался на такси по Волгограду всего несколько раз, передает URA.RU.

При этом отчет о поездке говорит о том, что расстояние в 153 километра автомобиль преодолел за три минуты, то есть на скорости примерно в три тысячи километров в час. Кроме того, утверждается, что пассажир оставил водителю почти тысячу рублей чаевых.

Никаких следов взлома владелец устройства не обнаружил. Можно предположить, что в сложившейся ситуации виноваты мошенники, которые нашли способ взломать систему безопасности сервиса.