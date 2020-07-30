Знакомый рассказал о жестокости подозреваемого в убийстве жены в Челябинской области

Челябинск, 30 июля. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства расправы над женщиной в Челябинской области, где подозреваемым по делу проходит ее супруг. Его знакомый рассказал, что фигурант ранее избивал первую жену.

Напомним, что инцидент произошел 29 июля на обочине дороги. Подозреваемый, как считает следствие, в ходе ссоры с женой ударил ее несколько раз ножом. Расправа произошла на глазах у маленьких детей семейной пары.

По словам знакомого подозреваемого, первая жена вовремя ушла после того, как несколько раз была избита ревнивым супругом.

«Знаю, что он также бил первую супругу. Она просто вовремя ушла. У него были сильные неконтролируемые приступы ревности», — отметил собеседник.

Вторую жену фигурант также сильно избил, она уехала к родителям, но он смог уговорить ее вернуться. Женщина дала ему шанс и погибла.

Знакомый отметил, что поводом для ссоры могла стать измена нынешней супруги, но это пока лишь версия, сообщает канал «360».