Синоптики предупредили об опасно жаркой погоде в Челябинске на выходных

Челябинск, 18 июля. Штормовое предупреждение объявлено из-за аномальной жары в Челябинской области. 18 июля воздух в регионе может прогреться до плюс 38 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, жара продержится в области до конца выходных. Так, сегодня столбики термометров будут фиксировать до плюс 38 градусов. Показатели температур будут превышать норму на семь и более градусов.

19 июля погода будет не менее жаркой. Метеорологи предупредили россиян о том, что такая температура воздуха крайне опасна. Аномальная жара нередко приводит к природным пожарам, а также негативно сказывается на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями.

При этом подчеркивается, что в области возможны кратковременные, местами сильные, осадки в виде дождя с грозами и градом.

Синоптики отметили, что переносить подобную жару в городской среде совсем не просто. Спастись от палящего солнца помогают водоемы, однако спасатели призывают купаться только на официальных пляжах, которые считаются безопасными.

Ранее метеорологи рассказали, что непогода в ближайшие дни продолжит бушевать в Москве и области. В субботу в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Скорость северо-западного ветра будет достигать восьми метров в секунду. Московский регион окажется под влиянием гребня антициклона, передает РИАМО.