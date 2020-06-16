У грузовика отказали тормоза на трассе в Челябинской области, есть погибшие

Челябинск, 16 июня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил пять автомобилей на федеральной трассе в Челябинской области. Два человека погибли, еще шесть пострадали. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, авария произошла в пяти километрах от города Юрюзань на федеральной дороге М5. У грузовика отказали тормоза на участке дороги, которая в данный момент находится на реконструкции. Большегруз не смог затормозить и подмял под себя впередиидущую легковушку, в которой находились два человека. Оба погибли.

Позже грузовик протаранил еще четыре машины. В результате ДТП пострадали шесть человек. Из них трое были госпитализированы.