В Челябинской области приступили к первому этапу снятия ограничительных мер

Челябинск, 24 мая. Власти приступили к реализации первого этапа снятия ограничений по коронавирусу в Челябинской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

По словам губернатора, в регионе наблюдается плавное снижение числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что ранее суточный прирост составлял 90-100 человек, но сегодня удалось добиться существенно меньших цифр.

«Сегодня зарегистрировано 47 новых подтвержденных случаев. Мы пришли к выводу, что эпидемиологическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Это позволяет нам перейти первому этапу снятия ограничений, я такое решение принял», — заявил Текслер в своем видеообращении.

Он пояснил, что жителям региона разрешаются прогулки и занятия спортом на улице при строгом соблюдении социальной дистанции. Кроме того, возобновляют свою работу магазины непродовольственных товаров с площадью до 400 квадратных метров, которые имеют отдельный вход.

При этом отмечается, что общий режим готовности в Челябинской области продолжает действовать. Также сохраняется обязательный масочный режим.