Пожилой пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области

Челябинск, 21 мая. Медики выявили коронавирус у 83 жителей Челябинской области за сутки, сообщили в региональном Минздраве.

Общее число заболевших с начала эпидемии превысило две тысячи человек. Как пишет издание «Царьград», один человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

В Минздраве пояснили, что пациенту было 69 лет, у него диагностировали хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Коронавирус обострил течение болезни, что привело к летальному исходу.

Ротребнадзор и сотрудники профильных ведомств, которые готовятся к летнему сезону отдыха, разрабатывают рекомендации для санаториев и транспортных компаний. Руководству отелей и гостиниц предложили селить отдыхающих по одному человеку в номере.

Данная мера поможет сохранять социальную дистанцию между туристами. Это также касается нахождения на пляже и в других зонах общего пользования.

Власти РФ пообещали представить новые требования к перевозкам пассажиров. Все поездки должны быть безопасны для граждан. Информации об открытии границ с другими странами пока нет.