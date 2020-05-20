Обнаруженные в челябинском лесу иномарки передадут медучреждениям для борьбы с COVID-19

Челябинск, 20 мая. Закупленные для саммитов ШОС и БРИКС иномарки, которые простаивали в челябинском лесу, передадут в медицинские учреждения. Такое решение принял губернатор региона Алексей Текслер. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

В сообщении отмечается, что часть новых автомобилей Toyota Camry будет направлена в медучреждения и социальные службы для работы, связанной с борьбой с пандемией коронавируса. Отставшие авто заменят выработавшие свой ресурс машины из автопарка правительства, передает URA.RU.

Ранее портал 74.ru сообщал, что один из местных жителей обнаружил в лесу порядка 25 новых иномарок, которые стояли под открытым небом на территории областного центра реабилитации. В пресс-службе правительства пояснили, что новые авто были закуплены для саммитов ШОС, БРИКС и других правительственных мероприятий. Машины были размещены на территории центра, потому что там была организована охраняемая стоянка.

Закупку иномарок объяснили тем, что почти 50% автопарка уже выработала свой ресурс и гораздо выгоднее было приобрести новые авто, чем тратить те же средства на ремонт и содержание старых.