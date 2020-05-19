Десятки новых Toyota Camry нашли в лесу в Челябинске

Челябинск, 19 мая. 50 новых иномарок были обнаружены в лесу на участке рядом с озером Смолино в Челябинске. Об этом сообщает портал 74.ru.

По информации издания, автомобили Toyota Camry появились в этом месте около полугода назад. Утверждается, что автомобили еще никем не эксплуатировались.

«Часть перегнали с улицы Лесопарковой, часть совсем новые, их купили специально под саммиты», — говорится в сообщении.

Новенькие иномарки стоят под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации. Отмечается, что заметить транспортные средства со стороны дороги практически невозможно. По данным портала, эти авто были куплены в прошлом году областным государственным казенным учреждением «Комбинат транспортного обеспечения» для саммитов ШОС и БРИКС.

50 автомобилей планировалось купить за почти 120 миллионов рублей, однако условия сделки изменились и предприятие купило 56 машин. В тендере было обозначено, что авто должны быть выкрашены в черный металлик, иметь 181-сильный мотор и автоматическую коробку передач. Каждая иномарка обошлась в 1,97 миллиона рублей.

Региональное правительство объяснило покупку авто необходимостью замены машин, которые уже выработали свой ресурс. Таких в автопарке насчитывалась примерно половина.

«Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей», — пояснили в администрации.

Там подчеркнули, что машины были расположены на территории центра реабилитации, потому что там можно обеспечить их охрану. Планируется, что в будущем эти авто будут использоваться правительственными учреждениями региона.