Пациентка с коронавирусом скончалась в Челябинской области

Челябинск, 18 мая. Число случаев коронавируса в Челябинской области за сутки достигло 1804, увеличившись на 98, сообщили в региональном оперштабе.

По данным областного Минздрава, скончалась 48-летняя женщина, у которой подтвердился коронавирус. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

Всего 593 пациента полностью выздоровели. Повторный тест на коронавирус у них дал отрицательный результат.

Как отмечают ученые, случаев повторного заражения COVID-19 пока не выявлено. Специалисты считают, что иммунитет у переболевших коронавирусом достаточно устойчив.

Они пока не знают, как долго он сохраняется, возможно, до года или более. Выявить наличие антител к коронавирусу поможет ИФА-тестирование. Эта практику инициировали в российской столице.

Возможно, что после запуска массового тестирования в Москве, такой тип анализов будет применяться и в отдаленных регионах страны. ИФА-тест является зарубежной разработкой, но отечественные ученые надеются сделать аналог этой экспресс-системы.