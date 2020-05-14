Коронавирус выявили у 105 жителей Челябинской области за сутки

Челябинск, 14 мая. Тест на коронавирус был положительным у 105 человек в Челябинской области, сообщили в оперштабе по региону.

С начала эпидемии в регионе выявили 1438 случаев коронавируса. В стационарах находятся 976 человек, выздоровели 438 человек.

За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. Мужчине был 61 года, у него диагностировали пневмонию на фоне ряда хронических заболеваний.

Ио. премьера Андрей Белоусов распорядился выделить врачам скорой помощи, которые работают с пациентами, у которых подтвердился коронавирус, по 50 тысяч рублей в месяц. Врачи, принимающие заболевших в стационарах, получат по 80 тысяч рублей.

Во время эпидемии врачи оказались на передовой борьбы с вирусом. Российские власти продумали и другие меры поддержки медиков, в том числе страховые выплаты.

Если врач с подтвержденным коронавирусом скончается, члены его семьи получат 2,7 млн рублей. При временной нетрудоспособности медика, которая не привела к инвалидности, ему выплатят 68 тысяч рублей.

В РФ также оказывается нематериальная поддержка персонала больниц. Известные артисты, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры проводят акцию «Мы вместе».