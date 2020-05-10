Число пациентов с коронавирусом в Челябинской области превысило 1000 человек

Челябинск, 10 мая. Еще 91 человек в Челябинской области заразился коронавирусом, общее количество зараженных увеличилось до 1058 человек.

Активная стадия болезни выявлена у 791 человек, 249 человек выздоровели, 11 скончались. Два теста на коронавирус показал у выздоровевших отрицательный результат.

В регион самолетом доставили 63 вахтовиков из Якутии, где был выявлен очаг заражения коронавирусом. Чтобы остановить распространение вируса, в больницах Челябинска установили 500 бесконтактных ручек.

Такие же ручки поставят в медицинских учреждениях Магнитогорска. Компания-разработчик ручек надеется, что это поможет снизить заболеваемость в регионе.

Большинство жителей Челябинской области волнует, когда регион выйдет из режима самоизоляции. Губернатор Алексей Текст считает, что нужно оценивать эпидемиологическую ситуацию не раньше 11 мая.

Если число выздоровевших превысит число заболевших, то можно рассматривать смягчение карантинных мер. Текслер добавил, что после майских праздников возможен рост заболеваемости в некоторых городах.