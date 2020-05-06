Текслер ввел масочный режим в Челябинской области

Челябинск, 6 мая. Масочный режим ввели в Челябинской области по распоряжению губернатора региона Алексея Текслера, сообщили в пресс-службе губернатора.

С 6 по 11 мая включительно жителям Челябинской области рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы при нахождении в банках, аптеках, точках розничной торговли, в транспорте.

Маску следует надевать и при поездке на такси. Это необходимо, чтобы остановить распространение заболевания. С начала эпидемии в регионе выявили 855 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Челябинской области зафиксировали 27 новых случаев, 124 человек выздоровели, восемь человек скончались.

В Московской области также был введен масочный режим. Сейчас он носит рекомендательный характер, но с 12 мая станет обязательным.

В России продлили нерабочие дни до 11 мая по решению президента Владимира Путина. Правительство и медики призывают граждан оставаться дома, чтобы не заболеть. В группу риска по коронавирусу входят пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.