Более 40 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за сутки

Челябинск, 5 мая. Еще 44 случая коронавируса выявили в Челябинской области за сутки, сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

Число заболевших достигло 828 человек, в инфекционных больницах области находится 702 человека. Выздоровели 111 человек, еще семь перевели в больницы по месту прописки.

Восемь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Челябинской области. У пяти пациентов было диагностировано онкологическое заболевание.

Российские медики напоминают, что пожилые люди и лица с хроническими болезнями входят в группу риска. У таких пациентов коронавирус обостряет течение болезни и может привести к летальному исходу.

Власти Челябинской области сообщили об ужесточении контроля при въезде и выезде из региона. С 6 мая в области вводится масочный режим, который с 12 мая сделают обязательным.

Нарушителям масочного режима грозит штраф. Средство индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах — аптеке, в магазине, в транспорте. Правоохранительные органы будут следить за выполнением этого предписания.