Заразившийся коронавирусом врач умер в Челябинской области

Челябинск, 3 мая. Врач с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По имеющейся информации, скончавшийся медик работал в одном из медицинских учреждений Брединского района.

«Он осуществлял забор материала у контактных лиц», — говорится в сообщении.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью медика, а также поручил правительству оказать финансовую поддержку его семье.

На сегодняшний день в Челябинской области официально зарегистрированы 697 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, 74 пациента успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, семь человек скончались.

В области до 11 мая действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда необходимо выйти за лекарствами или продуктами. Также разрешается выносить мусор и выгуливать домашних питомцев.