Более 60 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за сутки

Челябинск, 2 мая. Еще 65 случаев коронавируса зафиксировали в Челябинской области за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 2 мая, всего регионе выявлено 643 случая коронавируса. За сутки скончался один пациент с коронавирусом. Мужчине было 68 лет, у него диагностировали легочную недостаточность.

Как рассказали в Минздраве Челябинской области, 69 пациентов выздоровели. Семь человек перевели в больницы по месту прописки и в другие регионы России.

Медики напоминают, что люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу. У таких больных заболевание чаще всего протекает в тяжелой форме, что может привести к летальному исходу.

Власти призывают жителей Челябинской области оставаться в самоизоляции и не выходить на улицу, чтобы не заразиться. Майские праздники лучше провести дома.

На улицу можно выходить только в случае крайней необходимости — купить продукты и лекарства, выбросить мусор, выгулять собаку.