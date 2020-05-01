Два пациента с коронавирусом скончались в Челябинской области за сутки

Челябинск, 1 мая. Два пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Челябинской области за сутки, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным на 1 мая, всего в регионе выявили 578 случая коронавируса, скончались четыре человека. Власти Челябинской области продлили режим обязательно самоизоляции до 11 мая.

За сутки скончались два человека, один из них имел онкологическое заболевание, у второго была пневмония. 66 человек выписались из больницы.

Все заболевшие с коронавирусом находятся в инфекционных отделениях в специальных боксах и получают лечение. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют всех контактировавших с инфицированными.

Напомним, что президент России Владимир Путин в последнем обращении к гражданам попросил оставаться дома. Он продлил нерабочие дни до 11 мая.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 41 человека. Власти ввели пропускной режим на границе региона, они проверяют всех въезжающих и выезжающих.

Систему пропусков на въезде и выезде ввели в Тульской области. Всех приезжающих отправляют на обязательный 14-дневный карантин.