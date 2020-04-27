Отделение Сбербанка в Миассе закрыли на карантин

Челябинск, 27 апреля. Одно из отделений Сбербанка в Миассе закрыли на 14-дневный карантин, сообщили в пресс-службе банковского учреждения.

Отделение на улице Пролетарской временно не работает. Коронавирус обнаружили у супруга одной из сотрудниц банка. Контактировавшая с заболевшим женщина сдала анализ на коронавирус.

Персонал всего офиса находится на карантине. В изоляции также находятся сотрудники отдела полиции «Южный», у которых подтвердился коронавирус. В здании провели дезинфекцию, правоохранители находятся под наблюдением врачей.

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионе за последние сутки подтвердили 413 случаев заражения коронавирусом, 47 человек выздоровели. Три пациента с коронавирусом скончались.

Врачи напоминают, что в группу риска входят пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Коронавирус ускоряет течение хронических недугов, что может привести к летальному исходу. Власти призывают оставаться в самоизоляции и не выходить на улицу без крайней необходимости.