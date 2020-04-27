Третий пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области

Челябинск, 27 апреля. Еще 45 человек заразились коронавирусом в Челябинской области за сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В регионе за последние сутки подтвердили 413 случаев заражения коронавирусом, 47 человек выздоровели. Третий пациент с коронавирусом скончался. В больницах Челябинской области находится 361 человек, пишет «Царьград».

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверяют всех, кто контактировал с заболевшими. В оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что среди новых заболевших оказались 16 жителей города Златоуста.

В Челябинске выявили еще девять заболевших, здесь находится большинство зараженных коронавирусом, отмечает издание Ura.ru. Члены оперштаба подчеркнули, что за прошедшие сутки число заболевших снизилось.

В регион продолжают прибывать россияне после заграничных поездок. Девять человек вернулись из ОАЭ, их помещают на 14-дневный карантин. Одна жительница Челябинской области осталась под наблюдением в Свердловской области, пишет «ФедералПресс».