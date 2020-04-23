Число пациентов с коронавирусом резко возросло в Челябинской области

Челябинск, 23 апреля. Власти зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусом в Челябинской области, за последние сутки в регионе заразились 57 человек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что больше всего заболевших в Златоусте — 44 человека находятся в одном из корпусов горбольницы №1.

По мнению Текслера, распространение инфекции является следствием ошибок медиков при оказании помощи. Он добавил, что сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку.

«Будут и другие случаи, максимальные анализы взяли у пациентов, медиков. Корпус закрыт на карантин», — сказал глава региона.

Текслер заметил, что в больницу Златоуста направят специалистов из других медучреждений Челябинской области. По данным на 23 апреля, в регионе 173 случая коронавируса, 43 пациента вылечились, два человека скончались.

Медики обращают внимание, что летальный исход у пациентов с коронавирусом связан с хроническими заболеваниями. Вирус осложняет течение хронических недугов.

В России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах страны, скончались 513 человек, выздоровели 4420 человек.