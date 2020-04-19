Вернувшихся из Таиланда туристов поместили на карантин в Челябинской области

Челябинск, 19 апреля. Сорок девять россиян прибыли в Челябинскую область из Таиланда, их расселяют на территории базы отдыха на 14-дневный карантин.

Самолет из Бангкока прилетел в Россию ночью 19 апреля. Всех прибывших поместили на карантин в девять домиков. В одном из них могут находиться до пяти человек.

Каждые полчаса дезинфекторы обрабатывают входную группу домиков и близлежащую территорию. За туристами наблюдают медики.

Среди прибывших есть люди старшего возраста и грудные дети. Они чувствуют себя хорошо, но после восьмичасового перелета устали.

Обсерватор в Челябинской области может принять до 180 человек. Кроме туристов там находятся 10 строителей, которые контактировали с двумя зараженными людьми.

По последним данным, в регионе 83 случая заражения коронавируса, в том числе 12 новых, которые выявили за последние сутки. Однако в пасхальную ночь многие жители Челябинска пришли в храм на праздничное богослужение.

Власти Челябинской области призывают жителей оставаться дома и не нарушать самоизоляцию.