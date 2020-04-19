Жители Челябинска нарушили карантин ради пасхальной службы

Челябинск, 19 апреля. Верующие в Челябинске посетили храмы в пасхальную ночь, несмотря на призывы митрополита Челябинского и Миасского Григория оставаться дома.

Массовое богослужение состоялось в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Прямую трансляцию показывали по телевидению и Интернет. Служащие храма сделали разметку для верующих и выдавали медицинские маски.

В епархии заявили, что на причастии тоже соблюдали требования Роспотребнадзора. Иконы, к которым прикладывались верующие, были обработаны дезинфицирующими растворами.

Во время праздничного богослужения звучали молитвы об избавлении от эпидемии коронавируса. В Челябинской епархии напоминали прихожанам о необходимости самоизоляции.

Священнослужители просили верующих праздновать Пасху дома. Оставаться на карантине призывал горожан и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По данным на 19 апреля, в регионе выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 83 человек, в больницах находятся 48 зараженных. У остальных симптомов нет или зафиксирована легкая форма болезни.