В Челябинской области выявили 12 новых случаев заболевания коронавирусом

Челябинск, 19 апреля. Еще 12 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Челябинской области, сообщили в Минздраве по региону.

По данным на 19 апреля, в Челябинской области 83 случая коронавируса. В больницах остаются 48 человек, больше всего в Магнитогорске (10 человек) и Челябинске (15 человек).

Все заболевшие получают квалифицированную медицинскую помощь. Они находятся в изолированных боксах. Те, кто контактировал с зараженными, под наблюдением.

В санаторий «Изумруд» помещены шесть пациентов, у которых коронавирус протекает без симпотомов. Еще один пункт временного размещения лиц с легкой формой вируса, находится на базе областного центра реабилитации. Там размещены десять человек.

Власти Челябинска убедительно просят жителей региона не выходить из дома. Эти меры необходимы, чтобы болезнь не распространялась.

По последним данным, в стране зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. Всего скончались 313 человек, выздоровели 3057 человек. Нерабочие дни продлили в России до конца апреля, поскольку пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.