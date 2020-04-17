Текслер продлил режим самоизоляции в Челябинской области до 30 апреля

Челябинск, 17 апреля. Режим самоизоляции продлен до 30 апреля в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Соответствующее постановление уже подписано. Текслер заявил, что считает эффективными нынешние меры противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе и не видит поводов для ужесточения существующих ограничительных мер.

Он добавил, что введение пропусков и других дополнительных ограничений будет применяться только в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться.

Губернатор подчеркнул, что снижение числа новых инфицированных коронавирусом граждан будет основным ориентиром для полной или поэтапной отмены существующих ограничительных мер. Однако подобная тенденция пока не просматривается ни в столичных городах, ни в области.

Пасхальные богослужения, которые пройдут в ближайшие выходные, будут транслироваться онлайн. Верующим рекомендуют воздержаться от посещений храмов и остаться дома.

На сегодняшний день в Челябинской области официально зарегистрированы 64 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией, в том числе 19, которые были выявлены за минувшие сутки. Успешно побороли опасную инфекцию и были выписаны из медицинских учреждений 29 пациентов.