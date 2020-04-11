Коронавирус подтвердился еще у 6 жителей Челябинской области

Челябинск, 11 апреля. Число заболевших коронавирусом в Челябинской области достигло 42 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила еще 6 случаев коронавируса в регионе. У пяти жителей Челябинской области тест дал условно-положительный результат.

По последним данным, 11 человек переболели коронавирусом и выписаны. В больницах региона остается 31 человек, из них больше всего в Челябинске — 10 пациентов.

Больные находятся в изолированых боксах, отмечает Ura.ru. В общей сложности медики провели тесты на коронавирус у 19 078 человек.

Прибывающие в регион после зарубежных поездок помещаются на двухнедельный карантин, пишет «Царьград». Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел режим самоизоляции 31 марта.

Правоохранители проводят рейды для проверки соблюдения карантина. Полицейские контролируют все места отдыха. В России почти во всех регионах страны объявили режим самоизоляции, чтобы остановить распространение болезни.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань. Власти Китая сообщили о коронавирусе во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) только 31 декабря.

ВОЗ объявили о пандемии коронавируса 11 марта. Правительства всех стран мира приняли меры по борьбе с вирусом, в том числе ограничение авиасообщения, закрытие границ.