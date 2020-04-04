Коронавирусом заразился одиннадцатимесячный ребенок в Челябинской области

Челябинск, 4 апреля. Коронавирус подтвердился у маленького ребенка в Челябинской области. Инфекцию нашли в шести муниципалитетах региона.

Правительство Челябинской области сообщает, что больше всего зараженных коронавирусом находятся в Челябинске. В областном центре зафиксировали 12 случаев заболевания.

Пятеро инфицированных проживают в Кизильском районе. Источник распространения коронавируса вернулся из ОАЭ. Отмечается, что самому младшему из заболевших всего 11 месяцев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Челябинской области зафиксировано 23 заболевших, из них два человека уже выздоровели, жертв нет.

На 3 апреля России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах страны, зафиксировано четыре летальных исхода. Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. Полностью выздоровели 46 человек.

Власти призывают оставаться дома, чтобы избежать распространения коронавируса среди населения. Напомним, что 2 апреля в послании к россиянам президент Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до конца апреля с сохранением заработной платы.

Это необходимо, чтобы мобилизировать силы экстренных служб перед пиком коронавируса. С 4 апреля Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами и не будет вывозить своих граждан из-за границы.