Текслер сообщил о двух новых случаях коронавируса в Челябинской области

Челябинск, 30 марта. Лаборатория в Новосибирске подтвердила два новых случая заболевания коронавирусом в Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По данным на 30 марта, в регионе официально подтвердили 14 случаев заболевания. У 12 человек с условно положительным результатом коронавирус не подтвердился в новосибирской лаборатории.

По словам Текслера, пациентов с тяжелой формой заболевания нет. Все больные госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

«У одного из них нет клинических проявлений заболевания, у десяти болезнь протекает в легкой форме, у троих диагностированы фарингит, пневмонии», — добавил губернатор Челябинской области.

Текслер добавил, что в понедельник должны выписать из стационара в Миассе выздоровевшего пациента. У него был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом в области.

Ранее в Минздраве Оренбургской области рассказали о состоянии заболевших, где зафиксировано 6 случаев заболевания коронавирусом. По словам главы ведомства Татьяны Савиновой, состояние двоих заболевших оценивается как средне тяжелое.

По данным на 29 марта, в РФ выявили 1534 случая коронавируса, болезнь распространилась в 65 регионах страны. От инфекции скончались 8 человек, выздоровели — 64.

Правительство России и власти регионов попросили соотечественников оставаться в самоизоляции, это поможет сохранить здоровье. Особенно данная мера важна для пожилых людей, у которых болезнь чаще всего проходит в тяжелой форме.