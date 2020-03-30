Пьяный таксист устроил ДТП в Миассе, пострадали четыре человека

Миасс, 30 марта. Пьяный таксист за рулем Renault не справился с управлением и спровоцировал массовое ДТП, сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло 28 марта в Миассе на улице Луговой. Таксист выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota. Вторую иномарку отбросило в сторону проезжавшего мимо Toyota Land Cruser.

В результате аварии пострадали четыре человека: виновник ДТП и водитель второй иномарки, двое пассажиров. По предварительным данным, таксист управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Московской области, где таксист протаранил пять автомобилей и скрылся после ДТП.