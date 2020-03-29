Подросток надругался над 9-летним пациентом детской больницы в Магнитогорске

Челябинск, 29 марта. 16-летний подросток из Магнитогорска пытался склонить к интимной близости ребенка, но получив решительный отпор, изнасиловал другого. Инцидент произошел в одной из городских больниц.

В правоохранительные органы обратилась мать одного из пациентов детской больницы. По словам женщины, ее 9-летний сын признался в том, что к нему приставал 16-летний пациент медучреждения. Ребенок отказал молодому человеку в близости, после чего застал его с другим ребенком, передает «Инфореактор».

Женщина незамедлительно обратилась к правоохранителям и представителям администрации больницы. Оказалось, что подозреваемый подросток сбежал из медучреждения. Однако полицейским удалось разыскать и задержать его.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Юноша помещен под домашний арест на время следствия.