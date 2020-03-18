Челябинск, 18 марта. Российская певица Пелагея отменила концерт в Челябинске из-за коронавируса. Об этом она написала в Instagram.

Пелагея рассказала об отмене концертов в Ульяновске, Казани, Альметьевске, Ижевске и Челябинске. Она пообещала выступить в конце мая.

«Мы не стали ждать вероятных отмен массовых мероприятий в этих регионах, и решили перенести концерты на более поздний срок. Дай Бог, к концу мая ситуация будет более безопасной», – сообщила певица, ее комментарий приводит издание «ФедералПресс».

Не стал рисковать и певец Сергей Жуков с группой «Руки вверх!». Власти Челябинской области пока не отменяли массовые мероприятия. В местных театрах по-прежнему идут спектакли, а в кинозалах показывают фильмы, пишет Ura.ru.

Однако артисты считают, что превентивные меры лучше всего. Они хотят, чтобы их зрители были здоровыми, и готовы выступить, когда обстановка нормализуется. Все проданные билеты будут действительны на другие даты.

Ранее сообщалось, что менеджеры певицы Ирины Аллегровой перенесли ее концерт в Кемерово на декабрь. Звезду отечественной эстрады ждали в областном центре 23 марта, однако 68-летняя Аллегрова не стала рисковать.

Коронавирус также повлиял на планы певицы Валерии. Выступления артистки в Хельсинки и в Таллине перенесли на октябрь. Все концерты в Молдавии и других странах тоже пройдут не раньше осени.