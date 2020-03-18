Десять граждан Китая и египтянку отправили на карантин в Челябинской области

Челябинск, 18 марта. Десять граждан Китая направили на карантин в противотуберкулезный диспансер Челябинской области, сообщили региональном Минздраве.

Прибывшие иностранцы имеют вид на жительство в России. Их встретили в аэропорту, измерили температуру и отправили для наблюдения на 14 дней.

Как отмечают в Минздраве Челябинской области, у иностранцев нет признаков заболевания. Правопорядок на территории диспансера помогают обеспечивать сотрудники Росгвардии.

17 марта в диспансер поступили еще двое граждан Китая и одна египтянка. Число находящихся в диспансере иностранцев достигло 20.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 114 человек. В Челябинской области заболевших нет.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в декабря 2019 года в Китае. Власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии нового типа только 31 декабря. В середине марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу.