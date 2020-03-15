Тело челябинского управленца нашли возле его дома

Челябинск, 15 марта. Тело директора ФОК нашли возле дома в городе Верхний Уфалей Челябинской области, сообщил осведомленный источник.

Антон Н. скончался 14 марта, на его теле были найдены травмы, которые характерны для падения с высоты. Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области проводят проверку.

По предварительной информации, мужчина выпал из окна. Экономист 1978 года рождения работал на посту директора Физкультурно-оздоровительного комплекса с 2016 года.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели человека.

Ранее сообщалось, что в Хабаровской крае нашли тело главы угрозыска. Рядом с погибшим находился табельный пистолет.