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Школьник в Магнитогорске умер на уроке физкультуры

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Школьник в Магнитогорске умер на уроке физкультуры

Магнитогорск, 11 марта. Школьник умер во время урока физкультуры, сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.

Инцидент произошошел 11 марта в одной из школ Магнитогорска. Мальчику стало плохо во время выполнения упражнения, он потерял сознание.

Как пишет «ФедералПресс», мальчика перенесли в медицинский кабинет и вызвали скорую. Семнадцатилетний подросток скончался в автомобиле скорой, его не смогли спасти.

В СК РФ отметили, что при осмотре тела подростка следов криминального характера смерти не выявили. Правоохранители выясняют обстоятельства смерти ученика, отмечает издание «Вечерняя Москва».

В феврале аналогичный инцидент произошел в одной из школ Челябинской области, тогда скончался второклассник.

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