«Газель» столкнулась с фурой и двумя иномарками под Челябинском

Челябинск, 10 марта. Массовая авария произошла на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, столкнулись две иномарки и два грузовика, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

ДТП произошло вечером 9 марта на 88-м километре трассы. На заснеженном участке столкнулись Ford, фура Scania, фургон «Газель» и Volkswagen Polo.

Один из грузовиков завалился на бок, водитель получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего из «Газель» госпитализировали, остальных участников аварии осмотрели на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошла авария с участием двух иномарок, пострадала двухлетняя девочка.