Водитель Hyundai врезался в иномарку в Челябинской области, пострадал ребенок

Челябинск, 10 марта. Две иномарки столкнулись в Челябинской области, пострадал ребенок, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

ДТП произошло 8 марта в городе Карталы на улице Карташева. За рулем Hyundai находилась 31-летняя женщина, на перекрестке она не уступила дорогу Toyota.

В результате иномарки столкнулись, пострадала двухлетняя дочь водителя второго автомобиля. Ребенка срочно госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Московской области пострадали два человека в ДТП с участием легковушек.