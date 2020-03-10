Сын директора школы в Челябинской области избил женщину-сторожа

Челябинск, 10 марта. Психический больной мужчина избил женщину-сторожа школы в Уйском районе Челябинской области, сообщили в районной прокуратуре.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в школе поселка Ларино, когда ночной сторож пришел заступать на смену. Он устроил скандал, утверждая, что во время дежурства пенсионерки что-то пропало. После этого мужчина несколько раз ударил вахтершу и пнул ногой.

Женщина получила сотрясение мозга, она сообщила об инциденте в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Экспертиза признала, что нападавший является сыном директора школы и страдает психическим расстройством. Его могут отправить на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что в Московской области прохожий избил пенсионерку, после чего вырвал из ушей серьги.