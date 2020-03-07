Прилетевшая из Италии жительница Миасса отказалась сдавать анализы

Челябинск, 7 марта. Жительница Миасса Челябинской области Лариса Я., прилетевшая из Италии, отказалась от госпитализации по коронавирусу и от сдачи анализов.

Женщина утверждает, что сотрудники Роспотребнадзора оказывают на нее давление. Она рассказала, что вернулись из Италии 29 февраля. Ей сообщили о необходимой 14-дневной изоляции.

«Позвонил главврач Роспотребнадзора из Челябинска и сказал, что я обязана в принудительном порядке пройти обследование и сдать анализы», — пояснила Лариса.

Она добавила, что ведомство предоставило ей документ, в котором не сказано ни слова об обязательном карантине. Там говорится о медицинском наблюдении за пациенткой.

Напомним, что в России ужесточили меры в связи с ситуацией с коронавирусом. Россияне, которые вернулись из неблагополучных стран, обязаны быть под наблюдением у врачей.

В связи с этими мерами посольство Италии в России порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ.

По последним данным, жертвами вируса COVID-19 стали 3389 человек, инифицированы почти 100 000 человек, полностью выздоровели 5 587 человек.